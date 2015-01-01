Увеличилось количество случаев домашнего насилия

За два месяца карантина во время коронавируса, количество звонков, сообщающих о бытовом насилии в Италии, увеличилось на 64%. Итальянская организация «Женщины онлайн против насилия», сообщила, что со 2 марта по 5 апреля было зарегистрировано 28% звонков от абонентов, никогда ранее не общавшихся в центры помощи организации.