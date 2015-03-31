Молитвенные интенции Папы Помолимся, чтобы крики наших братьев и сестер-мигрантов, жертв преступной контрабанды и торговли людьми, были услышаны и приняты во внимание. Папа Франциск — февраль 2020

«Мигранты часто становятся жертвами незаконной транспортировки и торговли людьми. Среди прочих причин, это происходит из-за коррумпированности людей, готовых на всё ради финансовой выгоды. Деньги от их грязного, подпольного бизнеса – это кровавые деньги. Помолимся, чтобы крики наших братьев и сестер-мигрантов, жертв преступной контрабанды и торговли людьми, были услышаны и приняты во внимание.»

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

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