Молитвенные интенции Папы

Ученики-миссионеры

Папа Франциск — октябрь 2021

«Иисус просит каждого из нас, и вас тоже, быть учеником-миссионером. Вы готовы? Достаточно быть готовым ответить на Его призыв и жить вместе с Господом в самых обычных делах – на работе, во встречах с другими людьми, в наших повседневных обязанностях, в случайных событиях каждого дня – всегда позволяя Святому Духу руководить нами. Если вами движет Христос, если вы делаете что-то, потому что Христос ведет вас, другие легко это заметят. Свидетельство вашей жизни вызовет восхищение, а восхищение побудит других спросить себя: «Как может этот человек быть таким?», «Каков источник любви, с которой этот человек относится ко всем, доброты, хорошего настроения?» Давайте помнить, что миссия — это не прозелитизм; миссия основана на встрече между людьми, на свидетельствах мужчин и женщин, которые говорят: «Я знаю Иисуса и хочу, чтобы вы тоже узнали Его». Братья и сестры, помолимся, чтобы каждый крещеный мог участвовать в евангелизации, был открыт к миссии через свидетельство собственной жизни, имеющей вкус Евангелия.»

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