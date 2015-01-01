Ученые католики, спасшие жизнь миллионов людей

Англичанин Эдвард Дженнер жил в конце восемнадцатого – начале девятнадцатого века. Он известен как «отец иммунологии». Ему приписывают открытие прививки от одной из самых страшных болезней его времени: оспы. Он был человеком с сильными религиозными убеждениями также, как и Луи Пастер, который жил в девятнадцатом веке. Пастеру приписывают разработку вакцины против бешенства. Его также помнят за его веру в то, что «немного науки отстраняет человека от Бога, но много науки возвращает человека к Нему». Хотя эти ученые жили во времена, отмеченные Просвещением и разделением между верой и наукой, они не отказались от своих религиозных убеждений.