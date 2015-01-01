Фильм о том, что дружба может победить все

19 часов назад

«Антон» — это история невероятной дружбы между двумя мальчиками, католиком и евреем, в небольшой украинской деревне в 1919 году, в период, характеризующийся политическим, этническим и религиозным разделением.


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