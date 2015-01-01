Фильм «Последняя сделка», снятый в Хельсинки, Финляндия, рассказывает историю Олави, пожилого торговца произведениями искусства, который исследует историю неподписанной картины. Он видит в этом последнюю возможность поправить свою неудачную карьеру.
Фильм «Последняя сделка» размышляет о жизни в наше время
1 день назад
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