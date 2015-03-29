Фильм «Эфир» размышляет о том, где граница между медициной и «игрой в Бога»

2 дня назад

Тонкая грань, отделяющая медицину от игры в Бога, всегда была поводом для обсуждений. Поэтому такая важная тема не прошла мимо большого экрана. Об этой дилемме рассказывается в фильме «Эфир». Лента является последней работой польского режиссера Кшиштофа Занусси. Действие картины разворачивается в конце девятнадцатого века. Это своеобразная адаптация мифа, в котором Фауст продаёт свою душу дьяволу в обмен на мирские удовольствия. В этом же случае главный герой, доктор, продаёт свою душу в обмен на способность играть жизнью и смертью, экспериментируя с эфиром.


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