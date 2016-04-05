Впервые фонд Тима Тебоу посетил Рим, чтобы провести мероприятие «Светлая ночь» для людей с ограниченными возможностями. Молодожены Тим Тебоу и Деми-Лей Нел-Питерс появились неожиданно, чтобы лично провести своих многочисленных гостей по красной ковровой дорожке. Фонд празднует свое десятилетие, а такой танец фонд устраивает уже в шестой раз. Идеология фонда вытекает из христианского воспитания Тебоу и его личной миссии принести веру, надежду и любовь всем людям.