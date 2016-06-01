Фотография, ставшая вирусной в сети

Изображенного на снимке мужчину зовут Мунзир. Он потерял ногу во время бомбежки в Сирии. Его сын Мустафа родился без рук и ног из-за химической атаки во время войны, от которой пострадала его мать, когда была беременна. Фотография была сделана Мехметом Асланом и считается точным изображением трудностей войны в Сирии. Но это также и ода надежде. Чего Мехмет никогда не представлял, так это того, что однажды это фото станет вирусным и поможет перевезти эту семью в Италию.