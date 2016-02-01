Христиане из Индии помогают Халдейской Церкви

Монсеньор Таттил является первым епископом крупнейшей в Индии епархии Шамшабад, в которую входят двадцать три штата и два острова. Это епархия сиро-малабарского обряда, созданная два года назад Папой Франциском для укрепления единства среди христиан в регионе.

Монсеньор Рафаэль Таттил выполняет еще одну миссию: он заботится о мигрантах и тех, кто больше всех страдает. Эта миссия простирается за пределы Индии. Например, многие члены епархии в настоящий момент поддерживают Ирак.