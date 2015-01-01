Молитвенные интенции Папы

Церковь в пути

Папа Франциск — август 2021

«Особое призвание Церкви — евангелизация, которая вовсе не означает прозелитизм, нет. Её призвание – евангелизация; более того, евангелизация – это сущность Церкви. Мы можем обновить Церковь, только распознав волю Бога в нашей повседневной жизни и приступив к преобразованиям под водительством Святого Духа. И первое преобразование – реформа нашей собственной личности. Позволить Святому Духу, дару Бога в наших сердцах, напоминать нам то, чему учил Иисус, и помогать нам претворять это в жизнь. Давайте начнем реформирование Церкви с реформы самих себя, без заранее продуманных идей, без идеологических предрассудков, без жесткости, а, скорее, с продвижения вперед, основываясь на духовном опыте — опыте молитвы, опыте милосердия, опыте служения. Я мечтаю о еще более миссионерской Церкви, которая выходит навстречу другим без прозелитизма и преображает все свои структуры для евангелизации современного мира. Давайте помнить, что Церковь всегда переживает трудности и кризисы, потому что она живая. Только живые испытывают кризисы, у мертвых кризисов нет. Помолимся о Церкви, чтобы она получила от Святого Духа благодать и силу, чтобы реформировать себя в свете Евангелия.»

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Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

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