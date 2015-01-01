Церковь помогает братьям из Венесуэлы

Средние расходы на еду в месяц для одной семьи в Венесуэле составляют около трехсот долларов. В то же время заработная плата работника во многих случаях не превышает пяти долларов. Организация «Помощь Церкви в нужде» создала кухни почти в каждом из венесуэльских приходов. Здесь служат священники, всегда готовые протянуть руку помощи. Среди них работает отец Анхель Колменарес, священник из Катиа-Ла-Мар, города, расположенного недалеко от Каракаса. В другом городе, в такой же столовой питаются 150 человек: это престарелые люди, дети, их родители и инвалиды. В августе 2016 года было решено, что они будут подавать пищу только по понедельникам, но теперь кухня открыта пять дней в неделю.