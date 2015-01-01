Церковь Святого Игнатия Лойолы на Кампо Марцио в Риме — одна из архитектурных жемчужин римского барокко. Эта церковь была построена в 1626 году и первоначально служила часовней Римского колледжа.
Церковь Рима с «фальшивым» куполом
2 дня назад
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