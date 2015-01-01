Частные аудиенции в Ватикане 13 февраля 2020 года

3 дня назад

Утром 13 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Европейского еврейского конгресса.
Моше Кантор был очень рад возможности встретиться с Папой Франциском. Они встречались три года назад, в канун Международного дня памяти жертв Холокоста. В подарок Папа получил произведение еврейского художника Виктора Пивоварова. Президент возглавляет Всемирный еврейский конгресс, представляющий интересы более ста еврейских общин по всему миру.


Просмотров:
37

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  