Частные аудиенции в Ватикане 13 февраля 2020 года

Утром 13 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Европейского еврейского конгресса.

Моше Кантор был очень рад возможности встретиться с Папой Франциском. Они встречались три года назад, в канун Международного дня памяти жертв Холокоста. В подарок Папа получил произведение еврейского художника Виктора Пивоварова. Президент возглавляет Всемирный еврейский конгресс, представляющий интересы более ста еврейских общин по всему миру.