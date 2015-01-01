Это изображение Человека-паука, встречающего Папу Франциска после его встречи с широкой аудиторией, стало вирусным в Интернете, достигнув всех уголков земного шара. Однако под маской был не Питер Паркер, а Маттиа Вильярдита, двадцатисемилетний парень из Италии, который навещает больных детей в больницах, одетый как знаменитый супергерой. Маттиа, который провел большую часть своего детства в больнице из-за врожденного порока, старается доставлять радость детям, которые, как и он, проводят много времени в больницах.