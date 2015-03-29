Чем опасна легализация эвтаназии

Когда Бельгия одобрила эвтаназию в 2002 году, эта процедура применялась только к нескольким неизлечимо больным группам пациентов. В тот первый год эвтаназия была применена лишь к 24 человекам. Постепенно список допускаемых до эвтаназии вырос, включая тяжелобольных пациентов, в том числе подростков. Так, в 2017 году свое право на эвтаназию использовали уже 2309 человек. Аналогичная ситуация возникла в Нидерландах, где число случаев эвтаназии выросло с двух тысяч — в 2007 году до почти шести тысяч шестисот — в 2017 году. Эти статистические данные предоставлены «Альянсом, защищающим свободу», который сейчас проводит кампанию под названием: «Утвердить достоинство человека — положить конец эвтаназии». Кампания ставит вопрос: действительно ли достойно умереть таким образом?