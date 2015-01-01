Число католиков в мире выросло

Согласно статистике Ватикана, число крещеных католиков в мире значительно увеличилось. Так, в 2013 году к католикам себя причисляли один миллиард двести пятьдесят четыре миллиона человек, а в 2018 уже один миллиард триста двадцать девять миллионов католиков. В процентном соотношении, католики составляют немногим менее восемнадцати процентов населения мира.