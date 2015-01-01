Папа Франциск создал чрезвычайный фонд, чтобы помочь людям и сообществам, особо пострадавшим от распространения коронавируса.
Чрезвычайный фонд будет использоваться для сопровождения пострадавших общин в странах миссии.
Папа сделал первоначальный взнос в размере 750 тысяч долларов. Он попросил католические учреждения, способные помочь, внести свой вклад через Папские миссионерские общества в каждой стране.
Папские миссионерские общества — это сеть, через которую Папа помогает более тысячи епархий, главным образом в Азии, Африке, Океании и части региона Амазонки.
Несмотря на ограничения, принятые во время пандемии, работа в Ватикане не прекращается. Папа Франциск учредил комиссию по изучению женского диаконата. Он посвятил себя этому проекту во время последнего синода.
Чрезвычайный фонд помощи пострадавшим от коронавируса
Папа Франциск создал чрезвычайный фонд, чтобы помочь людям и сообществам, особо пострадавшим от распространения коронавируса.