Чрезвычайный фонд помощи пострадавшим от коронавируса

Папа Франциск создал чрезвычайный фонд, чтобы помочь людям и сообществам, особо пострадавшим от распространения коронавируса.

Чрезвычайный фонд будет использоваться для сопровождения пострадавших общин в странах миссии.

Папа сделал первоначальный взнос в размере 750 тысяч долларов. Он попросил католические учреждения, способные помочь, внести свой вклад через Папские миссионерские общества в каждой стране.

Папские миссионерские общества — это сеть, через которую Папа помогает более тысячи епархий, главным образом в Азии, Африке, Океании и части региона Амазонки.

Несмотря на ограничения, принятые во время пандемии, работа в Ватикане не прекращается. Папа Франциск учредил комиссию по изучению женского диаконата. Он посвятил себя этому проекту во время последнего синода.