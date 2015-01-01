Чрезвычайный фонд помощи пострадавшим от коронавируса

5 дней назад

Папа Франциск создал чрезвычайный фонд, чтобы помочь людям и сообществам, особо пострадавшим от распространения коронавируса.
Чрезвычайный фонд будет использоваться для сопровождения пострадавших общин в странах миссии.
Папа сделал первоначальный взнос в размере 750 тысяч долларов. Он попросил католические учреждения, способные помочь, внести свой вклад через Папские миссионерские общества в каждой стране.
Папские миссионерские общества — это сеть, через которую Папа помогает более тысячи епархий, главным образом в Азии, Африке, Океании и части региона Амазонки.
Несмотря на ограничения, принятые во время пандемии, работа в Ватикане не прекращается. Папа Франциск учредил комиссию по изучению женского диаконата. Он посвятил себя этому проекту во время последнего синода.


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