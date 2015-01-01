Четыре года назад Папа Франциск нанес быстрый, но эмоциональный и глубоко значимый визит. Он участвовал в праздновании 800-летия праздника «Прощения Ассизи». Оттуда он напомнил верующим, что путь милосердия действительно может обновить Церковь и мир.
Что значит праздник «Прощение Ассизи»
2 дня назад
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