Экологический кризис призывает людей трансформировать общество

В мае 2020 года исполнится пять лет со дня публикации энциклики Папы Франциска «Лаудато Си». На протяжении всего этого времени его предложения, высказанные в энцикликах, продолжают вдохновлять амбициозные инициативы по всему миру. Одной из таких является так называемый «Манифест Ассизи». Инициатива стремится превратить экологический кризис в возможность построить экономику и общество в человеческом масштабе и обновить миссию Европейского союза. Несколько итальянских организаций запустили этот проект. Его поддержали премьер-министр Италии и президент Европейского парламента.