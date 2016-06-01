Экскурсии по Апостольскому дворцу на Латеранском холме

Ватикан известен тем, что является центром Католической Церкви и резиденцией Папы Римского. Тем не менее, в течение почти тысячи лет Папы жили здесь, в Апостольском дворце на Латеранском холме, примыкающем к базилике Святого Иоанна. Реконструированный при Папе Сиксте Пятом в шестнадцатом веке, сегодня в нем размещаются офисы Римской епархии, а его интерьером благодаря экскурсиям, организованным Миссионерами Божественного Откровения, теперь может насладиться любой.