Эннио Морриконе скончался в больнице в Риме

9 часов назад

Великий композитор и двукратный обладатель Оскара Эннио Морриконе скончался утром 6 июля в римской больнице. Ему было 91 год, и он сломал бедро всего несколько дней назад. Его адвокат говорит, что он получил утешение веры, и что его сопровождала семья. Одной из последних работ Морриконе была «Месса для Папы Франциска».


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