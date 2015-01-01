Эннио Морриконе скончался в больнице в Риме

Великий композитор и двукратный обладатель Оскара Эннио Морриконе скончался утром 6 июля в римской больнице. Ему было 91 год, и он сломал бедро всего несколько дней назад. Его адвокат говорит, что он получил утешение веры, и что его сопровождала семья. Одной из последних работ Морриконе была «Месса для Папы Франциска».