Ясли и ель установлены в Ватикане

5 дней назад

Яркие цвета Перу пролили свет на Ватикан в серый римский день. Папа Франциск встретился с группой из Уанкавелики, Перу, которая в этом году привезла сцену рождественских яслей на площадь Святого Петра.


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