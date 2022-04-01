авторы рисунков: Тамара Богацкая/Анжелика Москаленко

Часть 4

Участие семьи в развитии общества: зачем?

Призвание семьи служить всему человеческому обществу является одним из наиболее важных в свете тех антисемейных тенденций, которые насаждает современный мир. И в то же время это призвание, укорененное в природе семьи – открытой, отдающей себя другим и свидетельствующей о Божьей любви – наиболее часто упускается нами из виду. Мы проживаем семейную жизнь как череду нескончаемых дней, погруженные в повседневные заботы, забывая, что призваны Богом нести свет миру. Или же осознаем эту задачу, но не знаем, каким образом можем ее осуществить, воспринимая мир как нечто чуждое нам и безнадежное в своем равнодушии и в своей враждебности.

Бог-Творец всего сущего установил супружеский союз как начало и основу человеческого общества. Изначально семья не являлась замкнутым на себе организмом, быть таковым она не призвана и по сей день, но, напротив, природа семьи предполагает ее соединенность с обществом деятельными и органичными связями.

Иоанн Павел II от лица всей Церкви пишет, что каждодневная жизнь семьи должна характеризоваться «опытом общения и участия», который составляет «первый и основополагающий вклад в общественную деятельность»[1]. Поскольку семья в основе своей руководствуется «законом бескорыстия», она является «инструментом гуманизации и персонализации общества»[2], оберегая в нем, сохраняя и передавая добродетели и ценности. Поэтому семья несет определенную ответственность перед лицом общества, которое «рискует стать все более обезличенным и ориентированным на массы, а следовательно, бесчеловечным и рождающим бесчеловечность, что приводит к таким формам бегства от действительности, как алкоголизм, наркомания, и даже терроризм»[3]. Что же это за ответственность? Это, прежде всего, осознание и использование во благо общества той силы, которой внутри себя обладает каждая семья, особым образом – христианская семья. Эта сила способна вырвать человека из чувства обезличенности и потерянности, поддержать в нем осознание достоинства собственной личности, обогатить его душевно и ввести его в его неповторимости и уникальности в структуру общества.

Какими именно способами семья может воздействовать на общество и направлять свою внутреннюю силу на созидание мира вокруг себя? Эти способы незамысловаты, в них нет чего-то сверхъестественного и превосходящего человеческие возможности. Но, осознанно практикуя их и возрастая в них путем совершения малых шагов, мы можем дать Богу возможность сверхъестественным образом воздействовать на общество посредством наших семей.

Участие в общественном служении

Общественная задача семьи не ограничивается рождением и воспитанием детей, «даже если она находит в этом свою первую и незаменимую форму самовыражения»[4]. Семьи могут и должны участвовать в различном общественном служении, особенно в пользу бедных, одиноких, больных и тех людей, которых не в состоянии охватить благотворительные и опекунские организации. Эта задача особенно важна, если учитывать, что вклад семьи в такого рода служение имеет собственную неповторимую специфику, внося в это служение то, что неспособна дать ни одна общественная организация – а именно, душевность, неповторимую индивидуальность, глубину.

Гостеприимство

Значение гостеприимства и открытости для других людей христианского семейного очага сложно переоценить в современном мире, навязывающим закрытость, подозрительность и замкнутость каждого исключительно на себе. Иоанн Павел II предлагает рассматривать гостеприимство не только как «распахивание по просьбе братьев дверей собственного дома», но – шире – «своего сердца»[5].

Выражение своего мнения и участие в политической жизни

К общественным задачам семьи принадлежит и задача выражать свое мнение, вмешиваясь в политическую жизнь. Посредством такой активности семьи должны бороться за то, «чтобы законы и учреждения государства не только не нарушали прав и обязанностей семьи, но, напротив, поддерживали их и положительно защищали»[6]. В обратном случае семьи «первыми падут жертвою зла, на которое равнодушно взирали»[7].

Духовное общение христианских семей

Ввиду того, что различные общественные проблемы приобретают сегодня подчас мировые глобальные масштабы, расширяется круг задач и ответственности для каждой христианской семьи. Подчас отдельная семья может ощущать свою беспомощность перед лицом вызовов современного мира. Поэтому важной задачей является общение и единство христианских семей, «укорененных в совместной вере и надежде и животворимых любовью», поскольку всякое общение и всякое единство в Боге «составляет ту внутреннюю силу, которая рождает и распространяет справедливость, примирение, братство и мир между людьми»[8].

Воспитание детей

Воспитание детей, с одной стороны, является задачей, связанной с внутренней жизнью семьи, с другой – намного выходит за ее рамки и оказывается тесным образом, связанным с общественным служением семьи. Подавая детям пример жизни, основанной на ценностях истины, свободы справедливости и любви, семья тем самым формирует общество и его будущее.

Таким образом, мы видим, что присущий каждой семье общественный долг приобретает по отношению к христианской семье, основанной на таинстве брака, новое и особое значение. Этот долг входит в ее царственную или служебную миссию. По отношению к своему общественному долгу христианские супруги получают одновременно заповедь, от которой не могут уклониться, а также благодать, которая их поддерживает, укрепляет и направляет.

Обновив свое понимание того, как важно служение семьи обществу, подумаем о том, в какой степени каждый из нас осознает и осуществляет служебную миссию в своей семье?

Как у нас обстоят дела с общественным служением бедным и слабым, с участием в политической жизни, с гостеприимством, с духовным общением с другими семьями и с воспитанием детей в русле открытости ближним, справедливости и любви?

Великий Пост – чрезвычайно благоприятное время для того, чтобы начать служить миру делами милосердия.

Помочь в размышлениях и в принятии конкретных решений нам помогут следующие отрывки из Священного Писания: Мф 10,42; Рим 12,13.

[1] Иоанн Павел II Familiaris consortio. О задачах христианской семьи в современном мире. С.57

[2] С.57

[3] С.57

[4] С.58

[5] С.58

[6] С.58-59

[7] С.59

[8] С.62



автор размышления: Вероника Бикбулатова

