авторы рисунков: Тамара Богацкая/Анжелика Москаленко

Часть 1

Христианская семья в современном мире – как ответить на вызовы и трудности?

Пожалуй, в истории еще не было эпохи или времени, когда под угрозу ставилось не только христианское, но и сложившееся исторически общечеловеческое понимание семьи как одной из высших ценностей общества. Достоинство брака и семьи попирается эпидемией разводов и абортов, так называемым «свободным союзом», контрацептивным мышлением, въевшимся в сознание людей менталитетом гедонизма и потребительства, гендерной идеологией, а также подрывом авторитета родителей и сложностями в передачи нравственных ценностей детям. Еще в 1981 году Иоанн Павел II в апостольском обращении «О задачах современной семьи в христианском мире» писал: «Современным мужчинам и женщинам, искренне и глубоко ищущим ответ на повседневные и серьезные вопросы своей супружеской и семейной жизни, нередко предлагаются такие соблазнительные точки зрения и предложения, которые различным образом искажают истину и само достоинство человеческой личности. Подобные предложения часто получают поддержку мощной и разветвленной сети средств массовой информации, незаметно отнимая свободу, а также способность к объективной оценке»[1]. Что же говорить о наших днях, когда эта тенденция серьезно усилилась, будучи подкреплена огромным количеством чуждых христианству идей, ловко замаскированных под «позитивные» и «прогрессивные», которые в огромном количестве изливаются из интернета?

Конечно, ситуация, в которой сегодня находится семья, имеет не только негативные аспекты, связанные с отвержением человеком Божьей любви и Божьего закона, но и положительные стороны, которые, по словам Иоанна Павла II, «являются знамением спасения Христова, действующего в мире»[2]. К таким положительным моментам можно отнести более внимательное отношение к личной свободе и к качеству межличностных отношений в браке, возвышение достоинства женщины и ответственное родительство. Но, несмотря на отдельные позитивные тенденции, семья как социальный институт находится в опасности. Главной же опасностью, из которой проистекают остальные, выступает «искажение самой идеи, а также такое понимание свободы, при котором она воспринимается не как способность осуществить истину замысла Божьего о браке и семье, но как самостоятельная сила, эгоистически используемая для самоутверждения, нередко за счет других, ради собственного благополучия»[3].

Вспомним, что таинство брака, на котором основывается семья, является прообразом единения Иисуса Христа и Его Церкви. Подобно тому, как «некогда Бог пришел навстречу Своему народу в союзе любви и верности, так теперь Спаситель людей и Жених Церкви идет навстречу христианским супругам через таинство брака. Он непрестанно пребывает с ними, дабы, как Он возлюбил Церковь и предал Себя Самого за нее, так и супруги через взаимную отдачу любили друг друга в постоянной верности»[4]. Можно сказать и словами Бенедикта XVI: «Брак, основанный на единственной и безусловной любви, становится образом отношений Бога и Его народа, и наоборот. Сила любви Бога становится мерилом человеческой любви»[5]. Такое понимание брака и семьи приводит, а точнее – возвращает нас к подлинно христианскому, не искаженному пониманию свободы как неотъемлемого права человека выбирать то, что ведет его и его ближних к благу, целостности и полноте, то есть к Богу.

Когда начинаем размышлять о высоком призвании супругов в свете Божьего Откровения и истинного понимания свободы, то становится легко впасть в искушение думать, что конкретно моя семья и мои семейные отношения не соответствуют провозглашаемому Словом Божьим и Церковью призыву. Действительно, бывает очень трудно разглядеть прообраз любви Бога к Его народу сквозь толщу трудностей и забот, вызовов современного мира, а также человеческого несовершенства, которые составляют основу повседневной жизни каждой семьи, в том числе христианской. Можно пасть духом, если погрузиться в это кажущееся противоречие между тем, что ждет от моего брака и от моей семьи Господь, и что на самом деле представляет собой наша обыденная реальность. Но здесь на помощь может прийти более подробное и тщательное изучение Священного Писания. Разве избранный израильский народ всегда был верен обетованиям? Разве вся история спасения не представляет собой картину всевозможных человеческих падений, проявлений немощи, а также различных испытаний? Но при этом не было таких грехов, таких недостатков и таких человеческих проблем, которые отвратили бы Божью любовь и сделали бы невозможным действие Его Провидения. Более того, там, где человеческому взору представлялись безнадежность и тупик, всегда в нужное время вступала в действие неземная благодать, выводящая из кризиса, из состояния отвержения Бога, неверия и отчаяния.

Что же ждет Господь от современной семьи, скрепленной таинством брака? Каким образом супруги, родители и дети могут ответить на вызовы и трудности и осуществить в своем союзе совместный путь к спасению, а также «миссию хранения, откровения и передачи любви, являющейся живым отражением Божией любви к человечеству»[6]? Прежде всего, стоит задуматься о том, что брак, будучи таинством, сам по себе является источником и средством освящения христианской семьи. Сила этого таинства не заканчивается по прошествии определенного времени и в связи с какими бы то ни было обстоятельствами, но сопровождает супругов даже в периоды охлаждения веры и взаимной любви, поскольку навсегда объединяет мужчину и женщину с Богом.

Кроме того, освящение христианской семьи и обновление данной ей благодати происходит и обретается в Евхаристии, с которой супружество тесно связано. «Евхаристия – это и есть источник христианского брака»[7]. Кажущийся утерянным источник любви, а также основание и дух своей общности и своей миссии христианская семья может снова и снова находить в жертве Нового и Вечного Завета, которая воспроизводит завет любви между Христом и Церковью. Существенной частью задачи освящения христианской семьи является и необходимость евангельского призвания к покаянию и взаимному прощению, находящему полное выражение в таинстве исповеди. Совершение этого таинства «приобретает особое значение для семейной жизни»[8], в нем супруги могут черпать надежду на постепенное преображение себя и своей семьи в духе Евангелия.

Верность и последовательность в приступлении к таинствам Церкви и в размышлении над Словом Божьим можно назвать лучшим способом последовательного углубления в осознании сверхъестественной природы брака, в возрастании в вере и любви и в преодолении «омирщвления» и уныния, которыми может сопровождаться повседневная семейная жизнь. Такого рода верность и последовательность формируют в душе каждого человека обращение ума и сердца, отречение от собственного эгоизма и возможность совершать жизненные выборы в соответствии с подлинно христианским проявлением свободы.

Кроме того, как на это справедливо указывает Иоанн Павел II, необходимо «непрерывное, постоянное обращение», которое «осуществляется поэтапно, в виде отдельных шагов, каждый из которых ведет все дальше»[9] по пути любви. Не стоит требовать от себя и от других членов своей семьи быстрого, мгновенного преображения, поскольку внутренняя жизнь каждого человека, ее темпы и интенсивность находятся исключительно в руках Божьих. Наша задача – хранить верность Его Слову, находящему полное и совершенное воплощение в таинствах Церкви.

Предлагаем в качестве размышления на первую неделю Великого Поста подумать, насколько каждый из нас осознает ту истину, что брак – это не просто союз мужчины и женщины, благословленный Богом через Церковь, но и знамение верной и неиссякаемой любви Бога ко всему человечеству?

Также можно задать себе вопросы:

Что мешает мне верить в то, что Господь неизменно присутствует в моей семье и скрепляет ее Собой? Остаюсь ли я верен регулярной молитве, размышлению над Словом Божьим и, главное, таинствам Церкви в любых обстоятельствах или быстро сдаюсь и опускаю руки, когда мне кажется, что не происходит чудесных изменений к лучшему в моей жизни и в моей семье? Что мне хотелось бы поменять в моем восприятии брака как таинства, в моей духовной жизни и в молитве о моей семье?

В размышлении над этими вопросами могут помочь следующие отрывки из Священного Писания: Еф 3,15-19; Еф 5,28-32

2022-02-07-семья дар бога человеку-01

[1] Иоанн Павел II Familiaris consortio. О задачах христианской семьи в современном мире. М., Издательство францисканцев, 2006. С.12-13

[2] С.14

[3] С.15

[4] II Ватиканский Собор. Пастырская конституция о Церкви в современном мире «Радость и надежда». С.49

[5] Бенедикт XVI Deus Caritas еst. Бог есть любовь. Гатчина, СЦДБ, 2006. С.25

[6] Иоанн Павел II Familiaris consortio. О задачах христианской семьи в современном мире. С.27

[7] С.71

[8] С.71

[9] С.17

автор размышления: Вероника Бикбулатова