11 МАРТА «СИЛА ТИШИНЫ» ВСТУПЛЕНИЕ

авторы рисунков: Тамара Богацкая/Анжелика Москаленко

Робер Сара и Николя Диа «Сила тишины. Против диктата шума»

Вступление

Цель Великого Поста – стать ближе к Богу. Смысл любых жертв и благих начинаний теряется, если они не приводят к этой цели, но сводятся к «подвигу ради подвига», либо, что еще опаснее, к возрастанию гордыни в человеческом сердце. Но как стать ближе к Богу? У каждого из нас порой бывают искушения думать, что Он недостижим, далек, недоступен, что Он оставляет нас на произвол безудержной стихии этого мира и наших собственных страстей.

Кардинал Робер Сара, по мнению Папы Бенедикта XVI, современный «учитель тишины и созерцательной молитвы». В своей книге «Сила тишины» он предлагает всем нам – епископам, священникам, монашествующим и мирянам – путь приближения к Богу путем стяжания внутренней тишины. Именно тишина является необходимым условием для подлинной встречи с Богом и Его Словом и открывает Богу возможности действовать в человеческом сердце. Попробуем же вслед за кардиналом Сара и многими святыми Церкви, на чей опыт он опирается, пойти путем поиска внутренней тишины для того, чтобы не упустить для своей души плодотворное время Великого Поста.

Как же возможно достичь и на какое-то время удержать в себе внутреннюю тишину? Как вырастить в себе любовь к молитве в тишине? «Единственно возможный ответ, — говорит кардинал Сара – путем аскезы, самоотречения и смирения»[1]. Рассмотрим последовательно каждую из этих ступеней, а также причины, по которым тишина призвана прочно войти в нашу жизнь и занять там место, которое Сам Бог определил ей – место незыблемого основания нашей личности и прочной связи с ее Создателем.

[1]Робер Сара и Николя Диа «Сила тишины. Против диктата шума»,

Издательство Францисканцев, 2021, с. 49

2022-02-07-кардинал сара-сила тишины-вступление

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автор размышления: Вероника Бикбулатова