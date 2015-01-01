12 человек на шаг ближе к святости

Ватикан назвал 12 человек, которые стали на шаг ближе к святости. Среди них есть люди из Италии, Франции и Северной Америки. Человек из США — основатель ордена рыцарей Колумба. Его зовут отец Майкл Мак Гивни. Ему приписывают чудо, и он может быть беатифицирован в ближайшие месяцы. Отец Мак Гивни был предан «вере в действии», помогая другим на этом пути. Сейчас в мире почти два миллиона человек составляют движение рыцарей Колумба, следуя основополагающим принципам. Вторым человеком в списке является французский блаженный Шарль де Фуко. Он был отшельником, который жил в Алжире и был убит 1 декабря 1916 года. Папа Римский Бенедикт XVI причислил его к лику блаженных 13 ноября 2005 года. Третьим человеком в списке из 12 является Полин-Мари Джарико, основательница Общества распространения веры и Живого Розария. Она родилась в Лионе, Франция, где покоятся ее останки.