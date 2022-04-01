13 апреля 2022 года: завершение празднования 30-ой годовщины свободы вероисповедания

12 апреля 2022 года подходит к концу 30-ая годовщина восстановления структур Католической Церкви в России.

К 30-летию в Новосибирске была организована выставка, предлагаем Вашему вниманию плакаты этой выставки и выражаем благодарность всем, кто помог её организовать.

00-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-00-титульный лист 01-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-01-до 1991 года 02-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-02-восстановление структур 03-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-03-установление епархий-1 04-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-03-установление епархий-2 05-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-05-отец анупрас гауронскас 06-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-01-отец алексей стричек 07-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-04-дон бернардо антонини 08-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-15-отец иосиф свидницкий 09-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-03- александр ринейский 10-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-08-отец евгений гейнрихс 12-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-13-отец роберт бредшоу 13-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-06-отец генрих богушевский 14-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-12-отец мирон эффинг 15-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-18-отец иоанн кирхнер 16-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-14- отец стефан канитель 17-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-16-сестра анна мерковская 18-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-09-отец ежи стецкевич 19-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-17-белковские-шикер-григорьевы 20-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-11-отец даниил маурер 21-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-07-отец иосиф заневский 22-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-10-отец кассиан дезор 23-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-04-благотворительные организации 24-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-05-благодарственная молитва 11-2021-10-09-30 лет свободы вероисповедания-1-02-отец иосиф маха