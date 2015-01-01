Папа Франциск объявил 14 мая Днем молитвы, поста и милостыни. Все это, чтобы положить конец пандемии коронавируса. Инициатива исходила от Верховного комитета по осуществлению Декларации о человеческом братстве, который предлагает участвовать в мероприятии всем людям, независимо от вероисповедания.
14 мая — день молитвы об окончании пандемии
3 дня назад
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