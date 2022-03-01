15 МАРТА СИЛА ТИШИНЫ. II неделя Великого Поста

авторы рисунков: Тамара Богацкая/Анжелика Москаленко

«Сила тишины против диктата шума»

II неделя Великого Поста

Аскеза как отстранение от внешнего шума и от шума собственных мыслей и чувств

Жизнь современного человека погружена в тотальный шум, в «вербальную избыточность». Зачастую в поисках успокоения, так необходимого каждой душе, мы еще больше вбираем в себя громкую и назойливую реальность общества потребления и массовых коммуникаций, называя это «отдыхом» и «расслаблением». И даже когда делаем попытки отключиться от проблем социальной жизни, от гаджетов, зрелищ, иллюзорных удовольствий, идеологических лозунгов, «лихорадки движения и действия» и пустого общения, не можем по-настоящему успокоиться, поскольку шум этого мира продолжает грохотать в наших мыслях и чувствах. Тем самым мы теряем связь с Богом, Который обитает в сокровенной глубине наших душ в священном безмолвии.

«Аскеза – это средство, помогающее нам очистить нашу жизнь от всего, что обременяет ее, то есть наносит вред нашей духовной жизни и создает препятствия для молитвы»[1], которая по сути своей есть предстояние перед Господом, поклонение Ему и слушание Его в тишине сердца. Не было в истории Церкви ни одного пророка, ни одного святого, чье активное служение Богу не предварялось бы и не сопровождалось бы периодами одиночества и пустыни. Сам Христос тридцать лет жил в тишине. И позже, выйдя на общественное служение, Он часто удалялся в пустыню, чтобы говорить с Отцом и слушать Его.

Кардинал Сара не дает конкретных «пошаговых» рекомендаций для обретения тишины в сердце, но вся его книга – вдохновенный призыв к тому, чтобы искать эту тишину всем своим существом. Попробуем, опираясь на высказанные им в разных местах его книги мысли, составить небольшой «план действий» для того, чтобы внести в свою жизнь элементы аскезы, необходимой для стяжания тишины.

1. Снижение внешнего шума

Подобно тому, как невозможно достичь внутреннего аскетизма без конкретных упражнений в умерщвлении плоти, так же бессмысленно говорить о внутренней тишине, если сначала мы не направим свои усилия на снижение в своей жизни внешнего шума и на создание благоприятной среды для молитвы. Поэтому в период Великого Поста следует подумать о том, как оградить себя от многочисленных визуальных соблазнов и слуховых раздражителей, как выделить в своем ежедневном расписании время для тишины. Например, можно выключать все экраны и устройства на определенное время дня или вечера. Кардинал Сара предупреждает, что «пробуждение» человека, привыкшего окружать себя шумом, который «усыпляет его и одновременно делает больным»[2], будет нелегким. Ведь в тишине современный человек «напряжен, раздражен и чувствует себя потерянным».[3] Поэтому можно начинать совсем с небольшого времени тишины, но делать это стоит регулярно.

2. Увеличение времени, отведенного молитве в тишине – перед Святыми Дарами или со Словом Божьим

В молитвенной жизни, особенно если речь идет о созерцательной молитве в тишине, нам необходимы некоторые опоры. И такими опорами могут служить, во-первых, Сам Господь, присутствующий в Святых Дарах, во-вторых – Его Слово, Священное Писание.

«Нет ничего меньше, слаще и тише, чем Иисус, присутствующий в Гостии. Этот маленький кусочек хлеба воплощает смирение и совершенную тишину Бога, Его нежность и любовь к нам».[4] Предстоя в тишине перед Святыми Дарами, мы постепенно, иногда сами того не замечая, становимся кроткими и смиренными сердцем, открытыми к действию Его благодати. Евангелие помогает нам созерцать жизнь Иисуса Христа и обретать единство с Ним. «В этой тишине, являющей нам Его Слово, Бог близок к нам. Он не оставляет нас. Мы смотрим на Него, а Он смотрит на нас. В этот момент мы проникаемся и наполняемся Его светом и Его присутствием. Мы стоим друг против друга и принимаем друг в друга в сокровенной тишине».[5] В созерцательной молитве следует конкретно представлять себе повседневную жизнь Иисуса, вслушиваться в каждое Его слово. Это позволит Ему войти в наше сердце.

Итак, для возрастания в молитве и приближения к Богу чрезвычайно важны Адорация и молитва со Словом Божьим, которым следует отвести место в еженедельном расписании.

3. Уменьшение своей словоохотливости и болтливости

Согласно Роберу Сара, излишняя разговорчивость, которой страдают современные люди, есть свидетельство распространения легкомыслия и тщеславия. Особенно опасной является привычка рассказывать о чудесах и милостях Божьих, дарованных человеку в сокровенной глубине его сердца. Выставляя напоказ сокровища своей души, мы причиняем вред духовной жизни, в то время как «неприкосновенность нашего внутреннего храма, сердцевины нашей души, зависит от нашего умения молчать».[6]

Таким образом, следующий шаг, который нам следует сделать на пути аскезы – это испытание совести, которое приоткрыло бы наши глаза на те моменты нашей жизни, где мы проявляем излишнюю словоохотливость, рассказывая о своей внутренней жизни. И подумать о том, каким образом можно устранить подобного рода болтливость, стараясь во время разговора с кем-либо быть сосредоточенными на другом человеке, а не на себе, оставляя в тайне те процессы, которые Господь совершает в нас во время молитвенной тишины. Доверять их желательно только духовнику. «Аскеза молчания – необходимое лекарство. Иногда оно горько, но зато эффективно. Благодаря тишине мы оставляем зло и обращаемся к добру».[7]

4. Работа с навязчивыми мыслями и чувствами

Уже после первых попыток обрести внутри себя тишину человек обычно понимает, что не владеет собой полностью. Он обнаруживает в себе множество мыслей и чувств, страхов и тревог, а также искушений, которые будто преграждают ему вход во внутреннюю обитель сердца. Тысячи помех мешают сосредоточенности до такой степени, что легко можно впасть в отчаяние.

Существует один очень действенный способ использовать назойливые мысли и чувства не в качестве мешающего, а в качестве помогающего фактора: их нужно честно и без приукрашивания назвать своими именами и затем отдать Богу, Который Один только может управлять человеческой душой. Определяя и называя мысли и чувства, мы тем самым упорядочиваем и успокаиваем их. Отдавая их Господу, мы освобождаем внутри себя место для Него Самого, предоставляем Ему свободу действовать в своем сердце. Кроме того, признавая свое бессилие перед хором звучащих внутри нас голосов и шумов, мы признаем и собственную нищету, которая есть отправная точка для истинного предстояния перед Богом и поклонения Ему. Конечной целью такого рода работы со своими мыслями и чувствами должно стать достижение тишины сердца, то есть такого состояния, когда наше «я» умолкает и, созерцая тайны жизни Иисуса Христа, душа, несмотря на свою нищету и малость, вдруг начинает чувствовать то же, что чувствует Он Сам.

[1] с.136

[2] с.31

[3] с.31

[4] с.45

[5] с.46-47

[6] с.34

[7] с. 59

2022-02-07-кардинал сара-сила тишины-02

автор размышления: Вероника Бикбулатова