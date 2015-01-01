16 миссионеров скончались в городе Парма

За прошедший месяц погибло шестнадцать миссионеров Савериани в Парме, Италия. Все они были преклонного возраста и за свою жизнь успели послужить на четырех континентах, посвятив свою жизнь провозглашению Евангелия. Генеральный настоятель монастыря говорит, что причина их смерти до сих пор неизвестна.