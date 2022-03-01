авторы рисунков: Тамара Богацкая/Анжелика Москаленко

Часть 2

Семья как община личностей: к чему стремиться?

Поскольку сущность семьи определена исключительно любовью, семья, согласно Иоанну Павлу II, «получает миссию хранения, откровения и передачи любви, являющейся живым отражением Божией любви к человечеству и реальным участием в ней, и любви Господа Иисуса Христа к Церкви, Его Невесте» . В этом смысле, исходя из любви как основы жизни семьи, Иоанн Павел II выделяет четыре основные задачи семьи. Первая из них – формирование общины личностей. В супружестве и в семье находит место вся гамма межличностных отношений, через которую каждая личность входит в «человеческую семью» и в «семью Божию». Семья, с одной стороны, формирует личность человека, с другой – себя саму как общину, с третьей – созидает Церковь.

Любовь мужчины и женщины в супружестве, а также исходящая из нее любовь между остальными членами семьи поддерживается внутренним движением, ведущим семью ко все более глубокому и прочному общению. Само общение в семье характеризуется тремя важными качествами: единством, нерасторжимостью и расширением. Посмотрим на каждое из этих качеств и на то, каким образом можно улучшить их проявление и осознание в своей семье.

Единство супружеского общения

Общение между супругами «уходит своими корнями в естественную взаимодополняемость, существующую между мужчиной и женщиной, и питается личностной волей супругов разделить друг с другом всю жизнь, то, чем они обладают и то, чем являются». Поэтому супружеское общение можно назвать результатом глубокой человеческой потребности. В христианском браке Бог принимает эту потребность, утверждает ее, очищает и возвышает до уровня общения подлинной любви и подлинного единства. Дар Святого Духа, изливаемый на мужчину и женщину в таинстве брака, сообщает супругам возможность и побуждение с каждым днем жизни все больше и больше приближаться ко все более глубокой связи между собой на всех уровнях: на уровне тела, характера, сердца, ума, воли и души. Единство брака вытекает также из «равного личного достоинства как мужа, так и жены, которое должно признаваться ими во взаимной и полной любви».

Нерасторжимость супружеского общения

Нерасторжимость супружеского общения есть одновременно требование и дар, получаемый посредством таинства брака. Супруги призваны стремиться к нерасторжимости своего союза как к воплощению заповеди любви, но в то же время возможность сохранить брак, особенно в трудные времена поддерживается в них Духом Святым, неизменно присутствующим в их семье. «Бог жаждет этой нерасторжимости и дарует ее как плод, знамение и требование абсолютно верной любви, питаемой Им к человеку и питаемой Христом к Своей Церкви».

Иоанн Павел II справедливо замечает, что «свидетельство о нерасторжимости брака и супружеской верности, значение которых невозможно переоценить, является одной из важнейших и безотлагательных задач, стоящих перед христианскими супругами наших дней».

Расширение супружеского общения

Супружеское общение представляет собой основу, на которой постепенно создается более широкое общение семьи – родителей и детей, братьев и сестер, и других родственников. Любовь, которая таким образом умножается, составляет внутреннюю силу, формирующую эту семейную общину. Христианская семья призвана и к переживанию опыта нового и особого общения, которое обогащает ее, а также к взаимообмену, где каждый человек и получает, и отдает, что способствует приданию семье статуса живого, непрерывно обновляемого организма.

Стоит вслед за Иоанном Павлом II упомянуть и то, что «семейное общение может быть сохранено и усовершенствовано только в духе жертвенности. Ибо оно требует благородной готовности всех и каждого к пониманию, терпимости, прощению и примирению» .

Читая катехизис, энциклики и документы Церкви, посвященные семье, в словах которых семейная реальность представлена с несколько идеальной стороны, невольно задумываешься о том, возможно ли в обычной жизни воплотить столь высокие идеалы? Глядя на свою семью, мы видим прежде всего разногласия, а не единство, искушения против нерасторжимости брака, а не его целостность, сложности во взаимоотношениях с родственниками, а не расширение супружеской любви до пределов большой семейной общины. Но каким взором смотрит на нашу семейную жизнь Господь? Безусловно, Ему близки и понятны наши проблемы. Некоторые из них Он чудесным образом исцеляет, некоторые требуют для своего разрешения времени и нашей веры, а некоторые представляют собой крест, так необходимый для спасения каждой души из числа членов нашей семьи и являющийся знаком великого доверия Бога. Он смотрит глазами чистой безусловной любви, и наши трудности для Него – не препятствие, а повод для общения с нами и для проявления Своего милосердия. Каким же образом мы, люди, через свою семью вовлеченные в созидание мира и Церкви, можем содействовать тому, чтобы качества семьи как общины личностей – единство, нерасторжимость и расширение – возрастали и приносили добрые плоды, подобно росткам пшеницы посреди плевел? На этот вопрос каждый христианин, призванный к ответственности за свою семью, может найти ответы посредством молитвы и размышлений, открывая Богу свое сердце и свои семейные проблемы.

Предлагаем поразмышлять о том, чего не достает моим супружеским и семейным отношениям в плане единства на разных уровнях – тела, характера, сердца, ума, воли и души.

Что со своей стороны могу сделать для изменений к лучшему?

Для размышления на эту тему можно использовать следующие небольшие отрывки из Священного Писания: Быт 2,24 и Мф 19,6.

Следующий шаг: каким образом могу способствовать сохранению крепости своего брака, особенно если есть искушения против его нерасторжимости?

В этом могут помочь следующие фрагменты Библии: Мф 19,7-9; Ин 13,1; Еф 5,25.

Наконец, можно проанализировать в свете Божьего Слова и свои внутрисемейные связи и подумать, каким образом моя семья, призванная быть расширяющейся общиной любви, отвечает на это заложенное в нее призвание, а каким образом уклоняется от него?

Помочь в данном размышлении могут, например: Ин 17,21; Еф 6,1-4.

2022-02-07-семья дар бога человеку-02

автор размышления: Вероника Бикбулатова