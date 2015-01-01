18 ноября Всероссийская молитва покаяния за грехи против жизни

18 ноября 2020 года в мире вспоминают грустный юбилей: 100 лет со дня легализации абортов в Советской России, которая уносит миллионы безвинных жизней. Предлагаем объединиться в молитве, чтобы искупить грехи нашего народа. Мы просим прощения у Бога за то, что 100 лет назад была допущена легализация абортов, молимся о защите жизни нерожденных детей, молимся об обращении людей, которые пропагандируют, способствуют и совершают аборты. Молимся о тех, кто созидает культуру жизни и помогает женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Присоединяйтесь!

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