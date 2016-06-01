Перед началом своего 35-го апостольского визита Папа Франциск встретился с группой мигрантов из Сирии, Конго и Афганистана, которые сейчас проживают в Италии. Среди них были мигранты, которых Папа привез в Рим после посещения лагеря беженцев на Лесбосе, Греция, в 2016 году. Всего три часа спустя красная ковровая дорожка ждала его прибытия в международный аэропорт города Ларнака на Кипре, где военнослужащие кипрских вооруженных сил ждали встречи со Святейшим Отцом, неся флаги Кипра и Святого Престола.
2 декабря 2021 года Папа Франциск отправился на Кипр
1 неделя назад
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