2 декабря 2021 года Папа Франциск отправился на Кипр

Перед началом своего 35-го апостольского визита Папа Франциск встретился с группой мигрантов из Сирии, Конго и Афганистана, которые сейчас проживают в Италии. Среди них были мигранты, которых Папа привез в Рим после посещения лагеря беженцев на Лесбосе, Греция, в 2016 году. Всего три часа спустя красная ковровая дорожка ждала его прибытия в международный аэропорт города Ларнака на Кипре, где военнослужащие кипрских вооруженных сил ждали встречи со Святейшим Отцом, неся флаги Кипра и Святого Престола.