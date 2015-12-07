2 ноября 2018 г. День поминовения всех усопших

Традиционно, 2 ноября в Католической Церкви, верные молятся за упокоение душ усопших родственников, благодетелей, знакомых.

В этот день в Кафедральном Соборе сослужили Святую Мессу о. Денис Марчишин, о. Джон Гиббонс, о. Иван Лега. После Святой Мессы, состоялась поездка на католический сектор Гусинобродского кладбища, где верующие могли помолиться у могил своих родных, а также участвовать в процессии за всех усопших.

В этот день и последующие дни октавы, каждый католик может получить полную индульгенцию за какую-либо душу в Чистилище, при соблюдении обычных условий.