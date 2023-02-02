2 февраля 2023 г. Праздник Сретения Господня. Встреча монашествующих Преображенской епархии в Новосибирске

2 дня назад

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