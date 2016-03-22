25 летний юбилей Католической школы в Новосибирске

15 ноября 2019 года, Католическая школа Рождества Христова в Новосибирске, отпраздновала свой 25 летний Юбилей. Учителя и ученики школы, приготовили праздничное выступление для гостей.Вечером состоялась Торжественная святая Месса в храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Левобережье Новосибирска, которую возглавил Владыка Иосиф Верт.