25 летний юбилей Католической школы в Новосибирске

3 дня назад

15 ноября 2019 года, Католическая школа Рождества Христова в Новосибирске, отпраздновала свой 25 летний Юбилей. Учителя и ученики школы, приготовили праздничное выступление для гостей.Вечером состоялась Торжественная святая Месса в храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Левобережье Новосибирска, которую возглавил Владыка Иосиф Верт.


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