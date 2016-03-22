15 ноября 2019 года, Католическая школа Рождества Христова в Новосибирске, отпраздновала свой 25 летний Юбилей. Учителя и ученики школы, приготовили праздничное выступление для гостей.Вечером состоялась Торжественная святая Месса в храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Левобережье Новосибирска, которую возглавил Владыка Иосиф Верт.
25 летний юбилей Католической школы в Новосибирске
3 дня назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Rome Reports для России 19 ноября 2019 3 дня назад
- 25 летний юбилей Католической школы в Новосибирске 3 дня назад
- Rome Reports для России 15 ноября 2019 3 дня назад