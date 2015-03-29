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25 лет служения в России сестер Миссионерок Св. Сердца Иисуса. 22 мая 2018 г. Новоалтайск

1 день назад

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