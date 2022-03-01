авторы рисунков: Тамара Богацкая/Анжелика Москаленко

Часть 3

Семья призвана служить жизни: как?

Сотворяя мужчину и женщину по Своему образу и подобию, Бог призывает их к особому участию в Своей любви и в Своей жизни, наделяя их достоинством Своих соработников. Супруги участвуют, во-первых, в деле Бога как Творца, когда рождают новую жизнь; во-вторых, в деле Бога как Отца, принимая на себя миссию воспитания нового поколения. «Первостепенной задачей семьи является служение жизни, воплощение в истории первоначального благословения Творца, – передавая из рода в род, от человека к человеку образ Божий»[1]. Но при этом плодотворность супружеской любви не ограничивается лишь рождением детей, «она ширится и обогащается всеми плодами нравственной, духовной и сверхъестественной жизни, которые отец и мать в силу своего призвания должны передать детям и через них – Церкви и миру»[2].

После укорененного в евангельской вести призыва к нерасторжимости брака, пожалуй, следующим пунктом распространенной в современном мире критики учения Церкви о семье является ее призыв к открытости деторождению. Тем не менее этот сформулированный папой Павлом VI и II Ватиканским собором призыв Иоанн Павел II называет «воистину пророческой вестью», провозглашающей истину и торжество жизни вопреки ложным убеждениям этого мира. Спросим себя: не попали ли, и мы под власть этих господствующих убеждений? Сомневаемся в том, имеет ли смысл давать жизнь новым людям, которые, возможно, будут страдать в жестоком и несправедливом мире, ужасы которого нельзя даже и предвидеть? Не стали ли жертвой потребительского мышления, утратив за приобретением материальных благ понимание духовного богатства каждой новой человеческой жизни? Есть ли еще какие-то причины, согласно которым мы считаем учение Церкви об открытости супружества жизни неверным и устаревшим? Очень важно разглядеть в себе сомнения и искушения подобного рода, чтобы в искренности и честности принести их Богу.

От имени всей Церкви Иоанн Павел II заверяет всех нас, что Церковь осознает разнообразие и сложность проблем, которые переживают сегодня супружеские пары во всех странах, когда речь идет о задачах, связанных с передачей жизни. Но в то же время «Церковь твердо верит, что жизнь человека, даже немощного и страдающего, есть неизменно прекрасный дар благости Божией. Вопреки омрачающему мир пессимизму и эгоизму, Церковь стоит на стороне жизни, умея распознать в каждой человеческой жизни сияние того самого «Аминь», того самого «Да», которые Суть Сам Христос. Этому охватившему и угнетающему весь мир «Нет» она противопоставляет живое «Да», защищая таким образом человека и мир от тех, кто покушается на жизнь и сеет смерть»[3].

Открытость христианских супругов деторождению, соединенная с ответственным и разумным подходом к нему, находит конкретное воплощение, как известно, в следовании природной цикличности женского организма, заложенной в него Самим Богом. Практикуя естественное планирование семьи, основанное на периодическом воздержании, супруги, даже в случае принятого ими в сотрудничестве с Богом и в связи с вескими причинами решения отложить зачатие следующего ребенка, не перестают выступать соработниками Творца, так как, опираясь в своей интимной жизни на естественные биологические ритмы, не нарушают целостности Божьего замысла о человеке. Эта целостность, необходимая для того, чтобы человек воплощал собой образ Божий, предполагает, что два значения супружеской близости – единение и продолжение рода – не разъединяются ни при каких условиях, а дарение супругов друг другу сохраняет свою полноту.

Кроме того, открытость и ответственность супружеских отношений, выраженная в естественном планировании семьи, способствует возрастанию мужа и жены во взаимном уважении и в личной святости каждого из них. Подобно тому, как невозможно Воскресение без Креста, так невозможно и обретение подлинной радости в Боге без определенной жертвенности, связанной и с принятием в семью каждого ребенка, и с необходимостью периодического воздержания, если принятие следующего ребенка по объективным причинам откладывается. Укрепляемые постоянством и терпением, смирением и силой духа, упованием на Бога, частым обращениям к молитве и таинствам Церкви, «супруги-христиане смогут поддерживать в себе осознание того исключительного влияния, которое таинство брака оказывает на все реальности супружеской жизни, в том числе и на их сексуальность: дар Духа, который супруги приняли и на который отвечают, помогает им пережить человеческую сексуальность в соответствии с замыслом Божьим и как знак соединяющей и плодотворной любви Христа к Своей Церкви»[4].

Говоря о служении христианского брака жизни, нельзя не высказать вслед за Иоанном Павлом II и несколько мыслей о воспитательной функции семьи, которая сообщает ей как очередной великий призыв, так и столкновение с вызовами мира. Рождая в любви и для любви нового человека, призванного к возрастанию и развитию своей уникальной личности, родители тем самым берут на себя задачу оказать ему помощь, чтобы он жил полноценной человеческой жизнью. Поэтому основная задача воспитания – создать в семье атмосферу, проникнутую любовью к Богу и к людям. Дарование себя друг другу, одухотворяющее отношения супругов, может способствовать созданию этой атмосферы. В таком случае общение, возникающее из повседневного участия детей в домашних делах, совместное переживание радостей и трудностей само по себе становится конкретной и действенной педагогикой.

В числе качеств, которые необходимо прививать детям, Иоанн Павел II называет свободу по отношению к материальным благам, порождающую глубокую убежденность в том, что «ценность человека определяется скорее тем, что он есть, нежели тем, что он имеет»[5]. Также, согласно учению Церкви, важно выращивать в подрастающем поколении чувство подлинной справедливости, приводящей к уважению личного достоинства каждого человека. Немаловажным в контексте служения христианской семьи ценностям жизни является половое воспитание в духе «целомудрия как добродетели, ведущей личность к истинной зрелости и соделывающей ее способной уважать и развивать «брачное значение» тела»[6]. Последнее особенно важно перед лицом культуры, которая использует человеческую сексуальность в ограниченном значении, связывая ее исключительно с плотью и эгоистическим удовольствием, в то время как «сексуальность – это достояние всей личности в целом – плоти, чувства, души – и она проявляет свое глубокое значение в том, что направляет личность к дарованию себя в любви»[7].

Таким образом, можно сказать, что служение жизни, к которому призвана семья Богом через Церковь, во многом противостоит тем тенденциям, которыми наполнен современный мир и которые многими людьми воспринимаются как нравственная норма. Христианам следует особенно пристально вглядываться в себя, чтобы не пропустить в своем сердце и в своем разуме моменты, в которых голос мира начинает заглушать голос Бога и совести.

Для этого поразмышляем над великим призванием супругов быть соработниками Бога как Творца и как Отца, опираясь на следующие библейские тексты: Быт 1,28; Быт 5,1-3; 2 Кор 1,19.

[1] Иоанн Павел II Familiaris consortio. О задачах христианской семьи в современном мире. С.39

[2] С.39-40

[3] С.41

[4] С.46

[5] II Ватиканский Собор. Пастырская конституция о Церкви в современном мире «Радость и надежда». С.35

[6] Иоанн Павел II Familiaris consortio. О задачах христианской семьи в современном мире. С.51-52

[7] С.51

2022-02-07-семья дар бога человеку-03

автор размышления: Вероника Бикбулатова