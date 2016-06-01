3 декабря – Международный день инвалидов

1 день назад

3 декабря состоялся Международный день инвалидов. По этому случаю Ватикан опубликовал послание Папы Франциска. Послание озаглавлено «Вы – мои друзья» и напоминает людям с ограниченными возможностями о том, что они тоже призваны к близким отношениям с Богом.


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