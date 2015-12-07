4 ноября 2018 г. Владивосток. 20-летие служения Сестер Милосердия Святой Анны

4 ноября во Владивостоке состоялось торжественное богослужение по случаю 20-летия служения сестер Милосердия Святой Анны.

Чтобы вознести благодарение Богу за два десятилетия служения, в приходе Пресвятой Богородицы собрались верующие из Владивостока и близлежащих городов и деревень, а также знакомые и друзья сестер, которые разделяют с ними трудности служения и радость общения с людьми.

Сестры Милосердия Святой Анны – конгрегация, основанная в Испании в 1804 году священником о. Хуаном Боналем и блаженной сестрой Марией Рафольс. Харизма Сестер Милосердия Святой Анны являть миру Божию Любовь. День 4 ноября был выбран для торжества, поскольку является днем рождения блаженной Марии Рафольс.

Благодарственную Святую Мессу возглавил Монс. Иосиф Верт, ему сослужили о. Даниил Маурер, КИГ, о. Себастиан Мариан Д Силва. От общины францисканцев из Уссурийска на празднике присутствовал брат Стефано Инверницци, OFM. В богослужении приняли участие послушники общины Каноников Иисуса Господа, которые проходят во Владивостоке свою подготовку. Эти молодые люди приехали из разных стран и стараются распознать волю Божию.

По случаю праздника сестер навестили советницы Провинциальной настоятельницы из Филиппин сестра Чари и сестра Лина.

В настоящее время община сестер состоит из четырех человек: с. Алисия из Испании, с. Эльма и с. Малу из Филиппин и с. Ольга — россиянка, из Владивостока. Пример жизни сестер и их участия в жизни прихода, дали росток жизни этому российскому призванию.