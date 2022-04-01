5 АПРЕЛЯ «СИЛА ТИШИНЫ» V НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

авторы рисунков: Тамара Богацкая/Анжелика Москаленко

V неделя Великого Поста

Тишина и страдание

Наверное, одно из самых сильных искушений человека – это искушение страданием. Мы все знаем о том, что страдания в этом мире неизбежны, и в благодатном порыве любви к Богу мы можем испытывать желание страдать вместе с Ним и ради Него. Но когда приходят житейские бури, горести и духовная темнота, мы все же весьма часто поддаемся бунту, либо впадаем в уныние. Но и бунт, и уныние – ловушки этого мира, считает кардинал Сара. Они противоположны языку тишины, который способен помочь человеку принять всякое страдание и пережить его. «Перед лицом горя мы видим два диаметрально противоположных пути: благородный путь тишины и каменистую, истоптанную тропу бунта. Иными словами, путь любви к Богу и путь самолюбия».[1] И здесь вполне справедливы вопросы о природе зла, несправедливости и кажущемся молчании Бога, порой ввергающим даже крепкого в вере человека в недоумение и отчаяние. Робер Сара рассматривает четыре основные причины человеческого страдания – вопиющее зло, бедность, болезнь и смерть.

Зло

Существование зла – огромная тайна, которую не смогла разгадать ни одна историческая эпоха, ни один из великих мыслителей. Таинственность зла заключена в его иррациональной природе и невозможности для человека постичь его логику. Но если мы посмотрим на совокупность существующего в мире зла глазами веры, то увидим, что первой и главной его жертвой является Сам Бог, Который в случае проявления зла страдает несоизмеримо прежде и больше человека. Он страдает, во-первых, оттого, что Его «Божественная любовь не принимается»[2], во-вторых, оттого, что сострадает поверженному злом человеку. Он сострадает подобно тому, как любая здоровая мать сострадает своему больному ребенку и желает взять его болезнь на себя. «Как же можно думать, что любовь Бога слабее материнской любви, если любовь всех матерей, включая Саму Пресвятую Деву Марию, – капля в океане материнской нежности Бога?»[3]

Не имея в своем разуме оснований постичь природу зла, человек, тем не менее, способен выработать стратегию сопротивления ему. И основной такой стратегией является предстояние перед Богом в молитве. «Крестная смерть Иисуса порождает силу, способную искупить человека. Страдание часто является выражением безмерной любви, оно имеет искупительный характер».[4] И только Бог может дать человеку силы выйти навстречу страданиям и принять их. Тишина и молитва – это самое сильное оружие против зла. «В безмолвной молитве страдающий человек становится в полной мере человеком».[5] Он уподобляется Давиду перед Голиафом, Пресвятой Богородице перед Крестом Сына. И особым образом молитва действенна и подобна силе, движущей Вселенную, тогда, когда у нас ничего, кроме молитвы, не остается.

«Когда нас унижают, оскорбляют и обливают клеветой, будем хранить тишину!»[6] Даже когда зло разрушает все, оно не может ворваться в тишину, сердце и совесть человека, уповающего вопреки обстоятельствам, потому что в глубине его души в величественной тишине обитает Бог. Но даже если человек оказывается сломлен злом, «Бог продолжает жить в глубине его сердца, в безмолвных «уголках» его существа».[7]

Бедность

Современный мир забыл о том, что бедность как отсутствие лишнего и свобода от того, что не является жизненно необходимым, всегда считалась состоянием, приближающим к Богу. «Самый малоимущий бедняк – это Бог, Он живет только любовью».[8] Освобождаясь от излишеств в своей жизни, мы шаг за шагом входим в тишину. Поэтому бедность следует отличать от нищеты и социальной несправедливости, ее порождающей. Люди должны постараться направить свои усилия не на то, чтобы стяжать одно за другим материальные блага, а на то, чтобы в тишине молитвы очищать свое сердце и свою жизнь от лишнего в пользу тех, у кого нет жизненно необходимых благ. На этом пути приобретения блаженной бедности нет четких правил, руководствоваться здесь, как и в иных вопросах, следует словами Бога, услышанными в безмолвии своей души.

Болезнь

Болезнь кардинал Сара называет благоприятным временем, «чтобы посмотреть в глаза тайне нашей короткой жизни, которая неумолимо приближается к концу», возможностью для Бога «проверить правдивость человека».[9] Страх болезни, так же как страх бедности может стать серьезным препятствием на пути движения души к ее основанию и сущности, то есть к ее Творцу. Более того, часто телесные испытания бывают необходимы, чтобы произошло духовное и нравственное преображение человека. Будучи ужасной и мучительной реальностью, болезнь «открывает тайну человека, его уязвимость и в то же время его внутреннюю энергию, которая помогает ему лучше самореализовываться и преодолевать жизненные препятствия».[10] Если человеку в болезни удается постичь любящее молчание Бога, Которому близки человеческие страдания, то болезнь может стать путем взросления и внутреннего упорядочивания. Безмолвное испытание воли делает человека, терпящего боль, способным увидеть то, что он сделал в своей жизни и что ему еще предстоит осуществить в согласии с Божьей волей. Но это возможно лишь в том случае, если больной не сопротивляется Его воле, погружаясь в бесплодное отчаяние и состояние агрессивного отвержения реальности.

Смерть

В наши дни, считает Робер Сара, западное общество отвергает смерть, не желая травмировать себя. Современный человек хочет стать бессмертным. Тем не менее проблема смерти, как и все иные проблемы человеческих страданий, может быть адекватно пережита и познана только в тишине и молитве. Мы сможем понять смерть, если устремим взор веры на созерцание Крестного пути Иисуса Христа. Перед лицом смерти «мы должны учиться молча стоять у Креста и смотреть на Распятого, как это делала Пресвятая Дева Мария. Крест – это гора, на которую надо взойти. На ее вершине Господь дарует нам способность видеть людей и мир очами Божиими».[11]

Итак, тишина и молитва – вот средства, помогающие нам, если не постичь проблему зла и страдания в глобальном масштабе, то пережить и принять их в своей жизни и посмотреть на них взглядом веры. Очень часто то, чему мы сопротивляемся – например, бедность и болезнь – является великим даром Божьей любви. Человеку, следующему за Иисусом Христом, нельзя недооценивать молитву в тишине сердца, потому что только она, независимо ни от каких обстоятельств, «способна потрясти Вселенную до основания, вознести все мое бытие и весь мир к Богу».[12] Поэтому сейчас, во время Великого Поста, следует особенно пристально посмотреть на то страдание, которое есть в жизни каждого из нас, и превратить его в молитву, возносящуюся к подножью Креста Христова. Будем же упорны в нашем движении на пути созерцательной тишины сердца, потому что только этот путь может привести нас к истинному, незамутненному ложными ценностями этого мира познанию самих себя, Бога и к принятию страданий как блага для души.

[1] с. 174

[2] с. 141

[3] с. 142

[4] с. 143

[5] с. 143

[6] с. 152

[7] с. 167

[8] с. 163

[9] с. 169

[10] с. 170

[11] с. 155

[12] с. 180

2022-02-07-кардинал сара-сила тишины-05

автор размышления: Вероника Бикбулатова