авторы рисунков: Тамара Богацкая/Анжелика Москаленко

Размышления для семей на каждую неделю Великого Поста

СЕМЬЯ – ДАР БОГА ЧЕЛОВЕКУ

Вступление

Мы все знаем, что семья – великий дар Бога человеку, а таинство брака имеет глубокое духовное измерение, являясь прообразом единения Иисуса Христа и Его Церкви. Но в суете дней и лет, обрастая огромным количеством житейских и межличностных проблем, забываем об этом, теряя подлинно христианское понимание семейной жизни. Великий Пост – подходящее время для того, чтобы обновить и углубить свое отношение к браку и к семье в свете евангельской истины и учения Церкви. В сложное время, свидетелями и участниками которого мы все невольно стали, семейные ценности приобретают основополагающее значение, а каждая семья становится островком мира и утешения в безумной реальности разрушения. И также тема семьи актуальна в контексте проходящего в настоящее время Синода, поскольку идея синодальности как совместного пути, отражая жизнь каждой христианской общины и Церкви в целом, применима и к семье – малой Церкви Христовой.

Предлагаем поразмышлять о семье, о ее миссии и задачах, опираясь на апостольское обращение Иоанна Павла II «Familiaris consortio. О задачах христианской семьи в современном мире» и на отдельные части из пастырской конституции Второго Ватиканского Собора «Радость и надежда».

2022-02-07-семья дар бога человеку-вступление

автор размышления: Вероника Бикбулатова