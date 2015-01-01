7 лет понтификата Папы Франциска

Прошло 7 лет с тех пор как Папа Франциск стал 265 преемником Cвятого Петра. Он был избран 13 марта 2013 года, после того, как Папа Бенедикт XVI объявил о своей отставке 28 февраля. Папа Франциск придал новый импульс понтификату, будучи первым Папой из Латинской Америки и, кроме прочего, — иезуитом. Эти 7 лет были отмечены реформами в судебной и экономической системах Ватикана, а также борьбой со злоупотреблениями в Церкви. Святейший Отец также много работал для улучшения межрелигиозного диалога и отношений с Китаем. За это время Папа Франциск провел три синода, последний из которых обсуждал ситуацию амазонского региона и проходил в октябре 2019 года. Он опубликовал работы о семье, Евангелии и передаче веры. Святейший Отец совершил 32 папских поездки и надеется посетить Ирак и Южный Судан в ближайшем будущем. На май 2020 года подтвержден и пока не отменен визит на Мальту.