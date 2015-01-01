75 лет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

14 часов назад

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН отмечает свое семидесятипятилетие, в честь чего организацию объявила Всемирный день продовольствия. Во время этой важной конференции была представлена статистика, согласно которой, число голодающих в мире увеличивается. Сегодня это число составляет шестьсот девяносто миллионов человек, что на десять миллионов больше, чем в прошлом году. Проблема в том, что коронавирус может еще больше усугубить ситуацию и увеличить прирост недоедающих людей еще на сто миллионов.


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