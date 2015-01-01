75 лет со дня взрывов в Хиросиме и Нагасаки

В ноябре 2019 года Папа Франциск исполнил одно из своих давних желаний: побывать в Японии. Будучи молодым иезуитом он мечтал отправиться в Японию, но начальство не позволяло этого из-за его здоровья. Эта поездка подарила нам сильные послания и образы Папы как в Хиросиме, так и в Нагасаки. Святейший Отец посетил места падения бомб и встретился с некоторыми выжившими. Папа также высказался против обладания ядерным оружием.