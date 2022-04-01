авторы рисунков: Тамара Богацкая/Анжелика Москаленко

Часть 5

Семья в жизни Церкви: как осуществлять миссию?

К основополагающим задачам семьи относится ее церковная задача, поскольку семья призвана созидать Царство Божие в истории через участие в жизни и миссии Церкви. Если задуматься, то Церковь невозможна без семьи, и равным образом наоборот: христианская семья невозможна без Церкви. Основание этой взаимозависимости заключается в том, что Церковь является матерью для каждой семьи. Подобно матери она рождает, воспитывает, созидает семью, исполняя по отношению к ней спасительную миссию, полученную от Бога. Церковь также являет семье ее идентичность, показывая, какой она должна быть в замысле Божьем, укрепляет брак благодатью Христовой посредством таинств и ведет семейный союз к исполнению заповеди любви. Христианская семья, в свою очередь, до такой степени вовлечена в тайну Церкви, что становится непосредственной участницей ее спасительной миссии. Семья – плод и одновременно выражение «сверхъестественной плодовитости Церкви»[1], результат и равным образом участница ее материнства.

Уже в самом основании взаимодействия семьи и Церкви заключается плодотворный потенциал, осознание которого может привести к духовному обновлению и преображению каждой семьи. Но Иоанн Павел II идет дальше и описывает содержание христианской семьи «в тройственном и унитарном соотнесении с Иисусом Христом – Пророком, Священником и Царем, представляя, соответственно, христианскую семью как:

верующую и евангелизирующую общину;

общину, пребывающую в диалоге с Богом;

общину на службе человеку»[2].

Посмотрим на каждую из этих великих задач семьи изнутри ее церковного призвания и подумаем, каким образом можно улучшить взаимодействие своей семьи с Церковью. Иногда для подобного рода изменений достаточно нового, более глубокого осознания миссии семьи.

Семья – верующая и евангелизирующая община

Участвуя в жизни Церкви в качестве ее неотъемлемой органической части, семья исполняет свою пророческую задачу. Осуществление этой задачи невозможно без послушания вере и без постепенного возрастания в ней. Это путь, который семья проходит, начиная с подготовки к браку и затем, освящаемая благодатью таинства, продолжает всю жизнь, открывая неизменность присутствия и любви Бога в повседневной жизни. И однозначно, только в свете веры можно увидеть подлинное достоинство семьи как знамения завета между Иисусом Христом и Его Церковью.

«В зависимости от того, насколько христианская семья примет Евангелие и разовьется в вере, настолько она становится евангелизирующей общиной»[3], – утверждает Иоанн Павел II. Поэтому если замечаем в себе сопротивление призывам Церкви и скепсис по отношению к ее учению о семье, нам требуется поэтапное взросление в вере и доверии Богу. Иногда такого рода неприятие основывается на разочаровании, к которому приводят многолетние попытки привести к Богу неверующих членов нашей семьи или уход из Церкви взрослеющих детей. Но не стоит недооценивать наши попытки. «Подобно тому, как в Церкви дело евангелизации всегда связано с апостольским терзанием, так и в христианской семье родители должны безбоязненно и с большим душевным спокойствием воспринимать трудности, с которыми они иногда сталкиваются, пытаясь благовествовать своим детям»[4].

Христианская семья – община в диалоге с Богом

Проповедь Евангелия и его принятие в вере достигают своей полноты в совершении таинств. Вся Церковь есть народ священнический, облеченный достоинством Христа. Христианская семья также включена в эту священническую задачу, выраженную особым образом посредством т а инственной жизни, самопожертвования и молитвы. Повседневная жизнь семьи, питаемая таинством брака, также призвана к освящению. Это происходит в том случае, если семья участвует в литургической жизни Церкви и практикует совместную молитву.

Между молитвой Церкви и молитвой отдельной семьи существует глубокая жизненная связь. Домашняя молитва выступает продолжением Литургии, служит укреплению веры каждого члена семьи, освящает повседневную жизнь и органично сопровождает как значимые события в жизни семьи, так и череду однообразных дней, придавая им смысл единения с жертвой Иисуса Христа. И в то же время домашняя молитва подготавливает каждое приступление к таинствам Церкви, вводит в них детей. Молитва «вовсе не является способом бегства от повседневных обязанностей, напротив, она представляет собой более сильный стимул к тому, чтобы христианская семья полностью восприняла свою ответственность в качестве первой и жизненно необходимой ячейки человеческого общества и исполнила задачи, вытекающие из этого»[5].

Христианская семья – община, служащая человеку

Подобно тому, как Христос осуществляет Свою царскую власть, отдавая Себя служению людям, так и все христиане, и каждая христианская семья «обретают подлинный смысл своего участия в царственности своего Господа»[6], вовлекаясь в служение человеку. Через верных мирян Бог желает распространить Свое Царство. Семья, стремящаяся к радушию, уважению и желанию служить каждому человеку, тем самым проявляя в нем образ Божий, является своего рода живым инструментом Иисуса Христа в Его царственной миссии.

Основой служения людям выступает сама супружеская любовь, распространяющая свой свет на детей и остальных членов семьи, далее – на церковную общину, которая благодаря любви, проистекающей от семьи, может и должна обрести более семейный характер и более гуманный, братский стиль отношений. Христианская семья призвана служить не только братьям по вере, но и каждому человеку, особенно бедному и нуждающемуся. Распространяя любовь, сама семья обогащается и получает импульс к дальнейшему возрастанию.

Итак, посмотрим на то, каким образом конкретно в нашей семье реализуется призвание к пророческой, священнической и царской миссии Иисуса Христа и поразмышляем о том, каким образом можно улучшить сотрудничество своей семьи с Церковью.

Что можно изменить в попытках свидетельствовать о Божьей любви неверующим членам нашей семьи?

Что не достает нашей общей семейной молитве – регулярности, единства, искренности или чего-то еще?

Каким образом мы можем послужить своей церковной общине и отдельным людям?

В размышлении нам могут помочь следующие отрывки из Священного Писания: Мк 10,45; 16,15; Мф 18,19; Деян 1,8; 4,32; 1 Петр 2,5.

[1] Иоанн Павел II Familiaris consortio. О задачах христианской семьи в современном мире. С.63

[2] С.64

[3] С.66

[4] С.67

[5] С.75

[6] С.76

автор размышления: Вероника Бикбулатова