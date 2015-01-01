800 лет со дня смерти Св. Доминика

В 2021 году доминиканцы будут праздновать 800 лет со дня смерти их основателя, Святого Доминика. Монахи отметят эту дату паломничеством по всей Италии, в особенности по некоторым местам, где жил Святой. Одним из таких мест является их главная церковь, — базилика Святой Сабины в Риме. Церковь была построена в 422 году нашей эры, а доминиканцы управляют ею с XIII века.