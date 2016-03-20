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СВЕЖИЕ ЗАПИСИ

II Размышление на Великий Пост для католиков латинского обряда

5 часов назад

Сегодня отец Григорий Федосеев, представляет нам размышление ко II Воскресенью Великого поста.


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