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СВЕЖИЕ ЗАПИСИ

IV Размышление на Великий Пост для католиков латинского обряда

2 часа назад

Сегодня отец Григорий Федосеев, представляет нам размышление к IV Воскресенью Великого Поста.


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